Jリーグは10月14日、９月度の月間MVPなど各賞を発表。J１の月間MVPでは川崎フロンターレの伊藤達哉が初受賞した。今季から川崎でプレーする28歳のアタッカーは、９月の４試合すべてに先発し、計３得点を記録。抜群の決定力はもちろん、自慢のドリブルでPKを獲得すれば、正確なスルーパスで多くの好機をクリエイトした。Jリーグの公式サイトを通じて、伊藤は以下のようにコメント。「月間MVPの受賞を聞いたときはとても驚きま