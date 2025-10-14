10月14日は「鉄道の日」です。 長崎電気軌道では、特別な電車が運行されました。 (福岡から） 「このあと 古い電車が来るみたいなので、それに乗りに来た」 福岡から来た中学生や、カメラを構えた愛好家たちの前に現れたのは… 木造の路面電車「168号」。 明治44年生まれ。今年で114歳、長崎電気軌道の中で現役で走るもっとも古い電車です。 （車内の音） 「チリン、チリン」 手動のベルに、アナウンスはマイクを通さず。