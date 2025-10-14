旭川出身の「どさんこＷＥＥＫＥＮＤ」メインキャスター・明石英一郎さんが、地域の魅力を多くの人に伝える「旭川観光大使」に就任しました。旭川観光大使に就任したのは、「どさんこＷＥＥＫＥＮＤ」メインキャスター・明石英一郎さんです。明石さんは旭川市の出身で、地域の魅力発信や観光の活性化などにつなげることが狙いです。（旭川市今津寛介市長）「中学生の時のスターだった明石さんに観光大使を受け