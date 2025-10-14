飼っている犬を放し飼いにして男性2人にケガをさせたとして、大村市の68歳の男が重過失傷害などの疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、大村市の無職永石利郎容疑者(68)です。 今年3月、通行人から「犬が2匹徘徊している」と警察に通報があり、4月に大村市の職員と警察官が男の家を訪れました。 市の犬取締条例に基づいて犬を係留するよう指導したところ、男は飼育する犬に市職員の右足を噛みつかせ、全治5日のケガを負わせ