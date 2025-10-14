ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が14日までに自身のXを更新。保冷剤を捨てる際の注意点を指摘した。滝沢は「【今日のごみトリビア】」とし「保冷剤はプラと書かれていても可燃ごみです（不燃の地域あり）」と投稿。さらに「保冷剤の中身は高吸収性ポリマーといって、オムツの中身と同じなので、台所で流すと詰まる恐れがあります。そのまま中身を出さずにお捨てください」と呼びかけた