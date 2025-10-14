巨人・長野久義外野手（40）が14日、都内のホテルで引退発表会見を行った。長野らしく笑いで感謝を伝える場面があった。質疑応答で報道陣から「好きな言葉」を問われた時だった。「えー…」と思案し、「僕は何者でもない大学生のころから、ミズノのみなさんにサポートしていただいていた。本当にプロ野球に入って16年間サポートしていただいて、好きな言葉は、ミズノです！」と高らかに回答して笑わせた。