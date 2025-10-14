「フェニックス・リーグ、斗山１５−８阪神」（１４日、ひなたひむかスタジアム）阪神は先発の西勇が４回５失点（自責０）。リリーフも全員が失点と投手陣が完全に崩壊。大量１５点を失い、大敗を喫した。試合後の平田監督の一問一答は以下の通り。−西が初回５失点。「ボールが高いわな。キャッチャーもキャッチャーだけど、立ち上がりがいつも課題ってところで、２回から立ち直ったとはいえ、５点はいただけない」−リ