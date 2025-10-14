元モーニング娘。で女優の石田亜佑美が１４日、大阪市内で行われた舞台「くちづけ」（１２月１８〜２１日＝大阪・梅田芸術劇場シアタードラマシティ）の取材会に出席した。本作は、知的障がい者たちの自立支援のためのグループホーム「ひまわり荘」を舞台に、漫画家の愛情いっぽんが、娘の阿波野マコを連れて住み込みで働くことで物語が展開する。もともとは脚本家で俳優の宅間孝行が主宰していた東京セレソンデラックスで２