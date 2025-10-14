Ｊ２磐田は１４日、ホーム・徳島戦（１８日）に向け、静岡・磐田市内で公開練習を行った。Ｕ―１８所属で２種登録されているＭＦ石塚蓮歩がこの日もトップの練習に参加。リーグ初得点に意欲を見せた。乗っている高校生がヤマハでスポットライトを浴びる。石塚はこの日のシュート練習で強烈な当たりを連発。「（ヤマハは）昔から見ているスタジアムで気持ちが入る。自分も決めたいと思う」。試合当日は１７歳１０か月１日。得点