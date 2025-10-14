Ｊ２北海道コンサドーレ札幌を運営する株式会社コンサドーレが１４日、札幌市内で臨時株主総会を開催した。現状の春秋制から秋春制へと変更される来季に向けて、今期の事業年度を来年１月３１日までから、同６月３０日までとすることが可決承認された。また今年度の現時点での経営状況が報告され、８期連続赤字が避けられない状況にあることも明らかとなった。赤字額については「未公表」としたが、広告や興行、グッズなど主