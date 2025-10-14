ワイン＆シャンパンなど【オペレーター（Operator）】 お酒が苦手な方にもおすすめ！ 低アルコールで爽快感が魅力のカクテル。パイロットがリフレッシュも兼ねて愛飲したことからその名がついたとされる。甘口のワインを使ったり、ジンジャーエールの量を増やしたりすればソフトドリンク感覚で楽しめる。 レシピ 白ワイン：60mlレモンジュース：10mlジン