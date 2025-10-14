町唯一のスーパーが売り上げ低迷などのため9月上旬から休業している小国町で町の第三セクターが休業中のフロア内に整備した「ミニスーパー」が14日から本格的な営業をスタートさせました。小国町では町中心部で営業を行う「白い森ショッピングセンターアスモ」内のスーパー「金十商店」が9月5日を最後に休業し、町内唯一のスーパーが事実上の閉店となりました