3449組の頂点10月11日、コント日本一を決める「キングオブコント2025」（TBS系）が放送され、堂前透と兎の2人から成るロングコートダディが優勝を果たした。決勝では2本のコントを披露して、いずれも高得点を獲得。今年の大会にエントリーした3449組の芸人の頂点に立った。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「お前が結婚するんかい」…KOCファイナリストがまさかの報告ロングコートダディは業界内では実力派の芸人