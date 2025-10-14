ドル円１５２円台を回復＝ロンドン為替 ドル円はロンドン市場に入っての１５１．６２までの下げが一服、１５２円台を回復。米債利回りが朝の４.０６%台から４．０１%割れまで続いていたが、少し戻してきていることなどがドル円の反発につながった。対欧州通貨でのドル買いも反発に寄与。 USDJPY 152.02