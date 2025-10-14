ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。ジムでのトレーニング風景とともに、圧巻の肉体美を披露した。【写真】「筋肉も血管も美しい…」バキバキの美腹筋を披露した八木勇征八木は「routine」とのコメントとともに、上半身裸で黒のキャップをかぶり、鍛え上げられた腹筋＆胸筋あらわな自撮りショットを2枚アップした。この投稿にファンからは「すごっ！