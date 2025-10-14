阪神は14日、15日に開幕するクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）へ向け、甲子園球場で前日練習に臨む。13日に続くナイター練習で、投打の最終チェックを行う。以下、前日練習の参加メンバー。【投手＝20名】岩崎、岩貞、伊原、デュプランティエ、工藤、伊藤将、高橋、門別、早川、才木、畠、及川、村上、ネルソン、島本、桐敷、岡留、湯浅、石井、ドリス【野手＝19名】梅野、坂本、栄枝、中川、木