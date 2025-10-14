会談に臨む（左から）国民民主党の榛葉幹事長、立憲民主党の安住幹事長、日本維新の会の中司幹事長＝14日午後、国会立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の3党幹事長が14日、国会内で会談した。立民は石破茂首相の後任を選ぶ首相指名選挙に関し、国民の玉木雄一郎代表への一本化も視野に連携を呼びかける見込み。玉木氏は安全保障やエネルギー政策の一致を要求し、慎重な姿勢を示した。一方、自民党は国民に首相指名選挙での協