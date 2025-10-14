自民党はきょう、公明党の連立離脱を受けて「両院議員懇談会」を開催しました。終了後、高市総裁は「今回のことはわたしの責任だ」と謝罪したことを明らかにしました。自民党はきょう午後、党に所属する衆参すべての国会議員を対象に「両院議員懇談会」を開き、高市総裁が、公明が連立離脱にいたった経緯などを説明し意見を交わしました。懇談会はおよそ1時間半にわたり行われ、終了後、高市氏は記者団に「連立離脱はわたしの責任