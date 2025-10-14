【エルサレム共同】米政権のパレスチナ自治区ガザ和平計画「第1段階」の合意に基づき、イスラム組織ハマスは13日にガザで拘束していた生存する人質20人全員を解放し、人質4人の遺体を引き渡した。しかしガザにはなお24人の遺体が残り、イスラエル側は反発。一方、中東メディアによるとガザでは14日、イスラエル軍の攻撃で住民ら6人が死亡した。10日に発効した停戦はおおむね維持されているが、緊張状態は続いている。遺体の