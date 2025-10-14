今回、イスラム組織ハマスに拘束された人質が解放され、イスラエルは喜びに包まれましたが、その市民の中には「私たちの大量虐殺」という名の報告書を出して、ガザの惨状に向き合うべきだと主張する人たちもいます。人質の解放を受け、歓喜に沸いたイスラエル。「言葉にできないほどの気持ちです」「きょう一日中泣いていました」「願うのは中東全体の平和です。パレスチナの人たちの幸せも願っています」一方で、こうした熱気とは