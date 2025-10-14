無理やりこじ開けられた状態の自動販売機。今、自動販売機を狙ったこうした破壊行為が相次いでいることが分かった。現金投入口が破壊され…取り出し口も壊される佐賀・吉野ヶ里町にある三田川中央公園で、「立ち入り禁止」のテープの先にあったのは、破壊された自動販売機。現金の投入口がぐちゃぐちゃに破壊されたもの、また大きく「防犯カメラ作動中」と書かれているにもかかわらず、飲み物の取り出し口が壊されたものもあった。