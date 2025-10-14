世界的デザイナーのコシノジュンコ氏（86）、俳優の森崎ウィン（35）が14日、都内で明治「きのこの山」発売50周年記念ファッションショーイベントに出席した。同商品の発売50周年を記念し、コシノ氏とのコラボが実現。「きのコレ」を開催した。コシノ氏は「本当に長くやっているけど、きのこをイメージしたのは初めて」と振り返った。だが「真っさらな気持ちでできた。新しい出会いが良い影響になるので、楽しくできた」とし、「本