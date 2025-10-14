B1西地区の京都ハンナリーズは10月14日、アンジェロ・カロイアロの負傷およびインジュアリーリスト登録を発表した。 現在36歳のカロイアロは203センチ102キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ドイツやスペインなどのヨーロッパのクラブを渡り歩き、2023年に初来日した。大阪エヴェッサから京都に移籍した昨シーズンは、B1リーグ戦全60試合に出場し、1試合