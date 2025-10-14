北中米ワールドカップのアフリカ予選グループD最終節が13日に行われ、カーボベルデ代表が史上初の本大会出場を決めた。前節終了時点で2位カメルーンと2ポイント差の首位に立っていたカーボベルデ。13日の最終節でエスワティニを3-0で破り、1位通過を確定させた。カーボベルデはアフリカ大陸の西にある島国で、人口は約52万人。国際サッカー連盟(FIFA)によると、2018年ロシア大会のアイスランドに次いで、2番目に人口の少ない