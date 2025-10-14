愛知県の特別表彰を受けたのは、ノーベル賞…ではなく「イグ・ノーベル賞」の受賞者です。 【写真を見る】愛知県知事も“ゼブラスーツ”でお祝い ｢ウシ｣をスプレーで｢シマウマ｣に… 笑わせ考えさせる研究に贈られる｢イグ･ノーベル賞｣ 愛知が快挙！ 人々を笑わせ、そして考えさせるような研究に対して贈られる「イグ・ノーベル賞」。 今年の生理学賞は…愛知県農業総合試験場に勤めていた、