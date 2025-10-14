ＡＶＡＮＴＩＡは１４日の取引終了後、２５年８月期の連結決算の発表にあわせて、２６年８月期の連結業績予想を開示した。売上高予想を７２０億円（前期比３．９％増）、営業利益予想を１９億円（同４４．６％増）、最終利益予想を１２億円（同８７．７％増）とした。中部圏・首都圏に提供が限定されている規格型注文住宅や「ＢｉｚＦｉｌｌＳｙｓｔｅｍ」として提供する木造集合住宅などの請負型事業の関西・九州圏への展開など