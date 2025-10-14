３連休明けとなった１４日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１２４１円安の４万６８４７円と大幅続落。前週末は４万８０００円台だったが、きょうは４万７０００円台を一段飛ばして４万６０００円台まで急降下してきた。真っ暗闇の中を走るジェットコースター相場が再び繰り広げられる格好で、容易に手が出しにくい状況となっている。ただ、中期スタンスに立てば押し目買いのタイミングがようやく提供され