MLBナショナル・リーグ 優勝決定シリーズ 第2戦「ドジャース × ブリュワーズ」10月15日(水) 9時00分〜生中継ワールドシリーズ連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースのナショナル・リーグ優勝決定シリーズ第2戦を緊急生中継！今季12勝の山本由伸が先発予定！大谷翔平キャリアハイ今季55HRの本領発揮なるか！？地区シリーズ第4戦で3回完全投球「新守護神」佐々木朗希の登板は？今季MLB最高勝率で中地区3連覇の「最強軍団」ブリュワ