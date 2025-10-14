米AMDは10月10日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けのプレビュードライバとして、『AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.1 Battlefield 6 Preview Driver』を公開した。バトルフィールド6をプレイしたいユーザー以外は導入しなくてもよい。AMD、『バトルフィールド6』のリリースにあわせて対応プレビュードライバを緊急公開通常通りのドライバリリースルーチンから外れて、大きなゲームの発売に合わせた対応ドライバを公