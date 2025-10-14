10月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは222銘柄。東証終値比で上昇は88銘柄、下落は110銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は53銘柄。うち値上がりが20銘柄、値下がりは27銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は100円安と売られている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ラン