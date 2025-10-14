14日朝までに青森県弘前市で新たに不審物が見つかりました。見つかったのは黒い袋に覆われたもので、警察が12日から相次いで見つかっている不審物との関連を慎重に調べています。14日朝に不審物が見つかったのは、弘前市土手町の蓬莱広場の付近です。消防によりますと、14日午前8時半前、「箱のようなものが置かれている」と警察から通報がありました。現在、警察などが詳細を確認しています。また、13日午後6時ごろにも清水富田の