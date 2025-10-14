シャープの沖津雅浩社長CEOは、中期経営計画の取り組み状況などについて説明。デバイス事業におけるアセットライト化については、「スピード感を持って実行できている」と発言。その一方で、「オンリーワンの技術を使って、他社にない新しい商品をつくるのがシャープらしさであったが、経営危機となり、この数年は、それができていなかった。アセットライト化はほぼ終息した。ここでもう一度、『シャープらしさ』を取り戻すことに