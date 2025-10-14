ヤクルトは１４日、来季のコーチングスタッフを発表した。６年指揮を執った高津臣吾監督が退任し、池山隆寛新監督が就任。今季限りで現役を引退した川端慎吾が２軍打撃コーチに就任した。２０２６年コーチングスタッフは次のとおり。【１軍】監督池山隆寛ヘッドコーチ松元ユウイチ投手コーチ正田樹投手コーチ山本哲哉バッテリーコーチ衣川篤史打撃コーチ吉岡雄二打撃コーチ坪井智哉内野守備走