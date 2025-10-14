１４日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第１２話が放送された。雨清水家が緊急事態。工場の経営が傾く中で長男の氏松（安田啓人）が出奔し、急きょ三男の三之丞（板垣李光人）が社長代理を務めることとなる。金策に走る傳（堤真一）は「氏松は出奔し、武松はこの世にいない。三男のお前しかいない」と説明。これまで蚊帳の外だった三之丞は突然、役を振られ、何もわからないと困惑する。謎の存在だった次男・武松の状