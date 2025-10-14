『48歳、初産のリアル』（遠藤富美子 著）現代書館2022年に保険適用となった不妊治療。適用に年齢と回数の制限はあるが、裾野は広がりつつある。【画像】「5年の不妊治療の末、10回目の移植で授かって…」48歳で出産→現在は6歳の息子を育てる新聞記者・遠藤富美子さん『48歳、初産のリアル』の著者で読売新聞記者の遠藤富美子さんは、40代で不妊治療に取り組み、48歳で出産。現在は6歳の子供を育てている。「不妊治療をしている