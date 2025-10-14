大阪・関西万博閉幕から一夜明けた１４日、吉村洋文大阪府知事が読売テレビ報道番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）に生出演した。閉幕後の課題として、万博協会が把握している海外パビリオン１１か国建設費未払い問題もある。吉村知事は「一生懸命仕事をやってくださった事業者の方を、何とか支援したいという思いは当然あります。相談窓口を作ったり、対策できる限りの対策を取ってきて、これでい