女優の森川葵（30歳）が、10月14日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。「とにかくいっぱい食べられる胃袋が欲しい」と話し、その理由を語った。森川はこの日、映画「THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE」の宣伝を兼ねて、オダギリジョー、高嶋政宏と共に番組のインタビューに対応。“ひそかに抱く欲望”について質問を受ける。これに森川は「私はとにかくいっぱい食べられる胃袋が欲しい、と