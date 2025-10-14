メ～テレ（名古屋テレビ） 全国各地でクマの出没が相次いでいます。観光客がクマに襲われた岐阜県白川村では、警戒が続くなか「どぶろく祭」が始まりました。 世界遺産の合掌造りで知られる岐阜県白川村。14日から毎年恒例の「どぶろく祭」が始まりました。 その年の収穫に感謝し、神社で作られたお酒「どぶろく」を訪れた人たちに振る舞う、白川村の伝統行事です。 100人を超える行列が獅子舞を奉納しながら、合掌