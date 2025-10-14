メ～テレ（名古屋テレビ） ハロウィンの仮装をした幼稚園児が特殊詐欺の被害防止などを呼びかける活動が、岐阜市で行われました。 この活動は、10月11日から20日まで実施されている「全国地域安全運動」に合わせ、岐阜中警察署が岐阜公園で行いました。 天使幼稚園の年長の園児14人が参加し、魔女やかぼちゃなどハロウィンの衣装を着てダンスを披露しました。 その後、園児はお菓子とともに、特殊詐欺の被害防止な