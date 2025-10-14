東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京が展開する、若手アーティストに創作場所を提供する事業「START Box」新たに墨田区に「START Box 白鬚」を開設し、アトリエおよび稽古場の利用アーティストの募集を開始しました！ 東京都 若手アーティスト創作支援事業「START Box 白鬚」  施設名称：START Box 白鬚所在地：都営白鬚東アパート2号棟1階 (東京都墨田区堤通二丁目3-2)募集期間：2025年1