ヤクルトは14日、来季のコーチングスタッフが決定したと発表した。池山隆寛新監督（59）の下、1軍ヘッドコーチには松元ユウイチ氏（44）が、2軍監督には城石憲之氏（52）が新たに就任する。高津前監督が率いた今季は5年ぶりの最下位に終わり、3年連続のBクラス。体制を新たに巻き返しを図る。【1軍】監督：池山隆寛ヘッドコーチ： 松元ユウイチ投手コーチ：正田樹投手コーチ：山本哲哉バッテリーコーチ：衣川篤史打撃コー