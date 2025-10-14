囲碁の第44期女流本因坊戦5番勝負の第3局で星合志保四段を破った藤沢里菜女流本因坊＝14日午後、東京都千代田区の日本棋院囲碁の藤沢里菜女流本因坊（27）に星合志保四段（28）が挑戦している第44期女流本因坊戦（共同通信社主催、JA共済連、共栄火災協賛）5番勝負の第3局は14日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、午後4時57分、234手で藤沢女流本因坊が白番中押し勝ちし、対戦成績2勝1敗で6連覇にあと1勝とした。藤沢女流本