手話を使い取材に応じる、聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」を主催する国際ろう者スポーツ委員会（ICSD）のアダム・コーサ会長＝ブダペスト（共同）聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」を主催する国際ろう者スポーツ委員会（ICSD）のアダム・コーサ会長（50）が共同通信と単独会見し、11月開催の初の東京デフリンピックを契機に「日本がろう者に開かれた社会になることを切に願う。前向きな変化が起き