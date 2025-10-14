凶器の包丁を2本用意していたとみられることが分かりました。明石愛花容疑者（23）は12日、兵庫・尼崎市の住宅で住人の森松嘉親さん（83）を包丁で切りつけて殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。森松さんは襲われてまもなく、死亡が確認されました。警察への取材で、明石容疑者は悲鳴を聞いて駆け付けた妻に包丁を取り上げられたものの、別の包丁で森松さんの首を切りつけたとみられることが新たに分かりました。調べに