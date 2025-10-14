瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雲に覆われていて、雨の降っているところがあります。夜も雲が広がり、雨の降りやすい天気が続くでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。 15日は明け方にかけて局地的に雨が降りますが、その後はおおむね曇りの見込みです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で19度、高松で22度でしょう。日中の最高気温は岡山で28度、津山で26度、高松で27度の予想です。 16日