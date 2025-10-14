糖尿病は生活習慣病の代表といえる病気だ。糖尿病専門医であり、昭和医科大学医学部の山岸昌一教授は「運動習慣なし、糖質の多い食生活を続けると、糖尿病リスクを高めることはもちろん、心臓病や骨粗しょう症など、さまざまな病気や不調につながる」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■予備軍をあわせて2000万人にのぼる国民病遺伝的な要因に加え、暴飲暴食や運動不足、肥