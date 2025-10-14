日本サッカー協会（JFA）は14日、今月下旬に控えるなでしこジャパン（日本女子代表）の国際親善試合の2試合の配信が決定したことを発表した。今回の発表によると、今月下旬に欧州遠征を実施するなでしこジャパンは、24日にイタリア女子代表（イタリア／コモ） と、28日にノルウェー女子代表（スペイン／ラ・リネア） と対戦するなか、両試合ともに『ABEMA』にて無料生配信されることが決定したとのことだ。詳細は以下の通り