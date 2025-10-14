秋の味覚がスーパーにも出回る季節。旬のおいしい食べ物を楽しみにしている人も多い。糖尿病専門医であり、昭和医科大学医学部の山岸昌一教授は「おいしいからと、糖質量の多い秋の味覚をバクバク食べていると、高血糖が続き、短期間で内臓脂肪が蓄積し、肥満リスクを高める」という――。写真＝iStock.com／noririn※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／noririn■糖質の過剰摂取は肥満や肌の老化にようやく暑さがひと段落し