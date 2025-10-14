Microsoftは10月14日（日本時間）、Windows 10のサポートを終了した。このタイミングで、Microsoftが提供しているインストールメディア作成ツールに不具合が発生しているようだ。Windows 10のサポートが終了。なのにWindows 11のインストールメディア作成ツールに不具合Windows 11をインストールする際、便利に役立てられるメディア作成ツールに発生している不具合。Windows 10 22H2で同ツールを使おうとすると予期せず終了してし