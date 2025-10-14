自民党は、全ての国会議員を対象にした両院議員懇談会を行いました。高市総裁は、公明党が連立から離脱した経緯などを説明し理解を求めました。懇談会に出席した議員によりますと、高市総裁は、冒頭で頭を下げてお詫びした、ということです。出席議員によりますと高市総裁からは、公明党が連立から離脱した経緯について説明し、「信頼関係を築いてきたのに残念だ」との趣旨の話があったということです。その上で、総理大臣指名選挙